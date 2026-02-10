連2機出包！桃機Mayday元凶+1 揪越捷走錯道

桃園市 / 綜合報導

桃園機場8日發生，大約10分鐘內有三架航班陸續發出Mayday訊號，原先大家以為是德威航空輪胎脫落導致，但有專家學者點出，後續還有越捷航空走錯滑行道。但誤闖關閉中的滑行道，航機過於接近跑道，再次影響到北跑道作業，一連串的狀況，影響到班機的起降。

桃園機場進場台對話說：「呼叫進場台，長榮航空392，求救，求救，求救，長榮航空007，求救，求救，求救，我快沒油了，呼叫台北，香港航空260，求救，求救，求救，燃油不夠。」

短短10分鐘內三個航班，接連發出Mayday求救訊號，通知油量告急，原先大家將目光放在德威航空，8日下午降落的航班，因為不明原因輪胎脫落，後續發現除了德威航空輪胎脫落，接著越捷航空走錯滑行道，民航局也證實有這個狀況。

桃園機場公司的說明中，提到下午5點35分，恢復北跑道航班起降作業，但有專家點出，隨後在下午6點48分，越捷航空闖入了暫停使用的滑行道，從航班追蹤的網站上能看出，班機又後退改道。

航旅達人傑西大叔說：「因為航機過於接近跑道，為了安全，北跑道二度關閉暫停作業約26分鐘，而最後由拖機經過安全路徑拖回至登機門，因為是第二次關閉，航機需要重新排隊降落，如果越捷沒有走錯滑行道的話，相對航班影響會變小。」

外籍航空接連出狀況，引發一連串連鎖效應影響後續航班，民航局也將針對長榮航空兩架，發出Mayday訊號的航班進行調查。

