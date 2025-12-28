連2次命中強震！郭鎧紋示警：未來100天注意規模6地震

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／東森新聞）





宜蘭1227地震撼動全台，曾在1224台東地震、1227宜蘭地震前示警，台灣可能發生規模6或6.5以上地震的前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，再次呼籲各界注意未來100天可能有規模6以上地震。

宜蘭縣東部近海昨（27）深夜23時05分發生芮氏規模7.0強震，成為台灣自921大地震、花蓮0403強震之後規模最大的地震，這場地震不只撼動全台，甚至沖繩、福建也有明顯搖晃。

宜蘭外海恐有規模7以上強震

郭鎧紋分析，1227震央位於沖繩海槽、龜山島東南側，主要為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，且這起地震與今年規模6的0827地震的機制非常相似。郭鎧紋進一步表示，宜蘭外海的地震活動有兩種主要類型。一種深度較深，源於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的隱沒帶活動；另一種較淺，由沖繩海槽擴張引起，且這兩種地震都具有發生規模7以上強震潛力。

針對近期地震，郭鎧紋指出，由於震源深度較深，最大震度僅為4級，而雙北地區搖晃明顯的主因是受盆地效應影響，因此高樓層民眾的體感可能超過4級。

強震規律曝光 防規模6地震

郭鎧紋曾統計氣象資料顯示，台灣過去30年來，規模6以上地震的平均間隔約為100天。去年12月24日發生的台東規模6.1地震，距離上次規模6以上地震已間隔119天。

此外，他也發現台灣已連續632天未發生規模6.5以上地震，這已超過平均間距396.96天。再追溯2001年至2025年間的數據，規模6.5以上地震間距超過632天的情況曾出現4次，分別是778天、835天、903天及1654天。

至於未來100天內是否會出現規模6.5以上地震，郭鎧紋強調，根據氣象署現有資料，暫時無法評估。但他不排除仍有發生規模6以上地震的可能性，提醒民眾務必持續嚴加防範並提高警覺。

