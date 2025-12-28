連2次強震都命中！郭鎧紋最新示警 「規模6以上」時間點曝光

記者蔣季容／台北報導

台灣發生規模6.5地震平均間距為396.96天。（圖／郭鎧紋提供）

27日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，最大震度4級，全台搖晃有感。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，該起地震釋放能量等同於16顆原子彈，震央位於沖繩海槽、龜山島東南側。而郭鎧紋在1224及1227兩起地震前，都曾預警台灣規模6及規模6.5以上地震，如今他也提醒，未來100天不排除出現規模6以上地震。

郭鎧紋指出，12月27日深夜的地震震央位置在沖繩海槽、龜山島東南側，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，這起地震與今年0827規模6的機制非常相似。

郭鎧紋說明，宜蘭外海這塊過去地震有2種類型，一種比較深、一種比較淺，比較深的就是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的「隱沒帶」活動，比較淺的則是「沖繩海槽擴張」導致，兩者都有規模7以上地震的潛力。

郭鎧紋提到，這起地震因為深度較深，因此最大震度只有4級，至於雙北搖晃明顯則是因為盆地效應，住在高樓的民眾體感可能不只4級。

此外，先前郭鎧紋曾統計，據過去30年氣象資料，台灣每次規模6以上地震的平均間隔約為100天，而在第119天後就發生12月24日台東規模6.1地震。

在2001至2025年間, 規模6.5以上地震間距超過632天有4次。（圖／郭鎧紋提供）

而他日前也發現，台灣已有632天未發生規模6.5地震，超過平均間距396.96天。在2001至2025年間, 規模6.5以上地震間距超過632天有4次，分別為778天、835天、903天及1654天。至於未來100天是否出現規模6.5以上地震，他強調根據氣象署現有資料，暫時無法評估，不過也不排除出現規模6以上地震，提醒民眾務必持續嚴防並提高警覺。

