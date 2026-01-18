連2波冬季風暴 紐約、華府急凍！ 體感零下12度

美國東岸接連迎來兩波冬季風暴，不只氣溫驟降，還帶來大雪和強風。（示意圖／Pixabay）





美國東岸接連迎來兩波冬季風暴，不只氣溫驟降，還帶來大雪和強風。紐約、華府的體感溫度，一度降到攝氏零下12度。寒風刺骨，再加上暴風雪來襲，能見度大幅降低，也讓空中和陸上交通都受到影響，行車、航班安全都得特別注意。

大雪鋪天蓋地，城市幾乎被白雪吞沒，這場暴風雪從美國中西部一路到紐約州西部。像這架飛機從紐約州羅徹斯特起飛，幾乎是在白茫茫，什麼都看不清的情況下升空，還有一架飛機直接滑出跑道。

乘客：「我們正準備從羅徹斯特起飛，先去進行除冰作業，沒想到過程中，飛機竟然滑出了跑道。」

場面相當驚險，所幸沒有人員受傷。但在惡劣天氣下，交通風險也明顯升高。同樣在紐約州的雪城郊外就發生了30輛車，連環追撞事故，拖車、卡車、汽車，通通撞成一團。

記者VS.紐約民眾：「（這種天氣感覺怎麼樣），我今天完全不想起床上班。」

華府和紐約的體感溫度降到只有攝氏零下12度，而這股極地冷空氣更一路南下到佛羅里達州，冷到連鬣蜥都凍僵，直接從樹上啪的一聲掉下來。佛州民眾：「喔，我的老天鵝啊！，這隻也太大了吧，真的有夠大隻！」

這股極地冷空氣，更一路南下到佛羅里達州，冷到連鬣蜥都凍僵，直接從樹上啪的一聲掉下來。中西部地區，持續遭到暴風雪重創，俄亥俄州、密西根州，伊利諾州和印第安納州，四個州降雪量已經超過整個冬季的平均值。不過氣象專家也警告，這波降雪還沒停，接下來這些地區可能將再次迎來一波大雪。

