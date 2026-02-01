連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光

生活中心／黃依婷報導

週一至週二清晨水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區與宜蘭有短暫雨。（圖／翻攝自Windy.com）

中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。

中央氣象署在臉書「報天氣 - 中央氣象署」指出，週一至週二清晨，大陸冷氣團持續影響，北部及宜花地區天氣偏冷，其他地區早晚也有寒意，低溫約13至15度，馬祖最低僅9度至10度。水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區與宜蘭有短暫雨，北部、花東及中部山區也有局部降雨。

「報天氣」提到，週二白天起冷氣團減弱，氣溫逐步回升、水氣減少，僅東半部、基隆北海岸及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區轉為多雲到晴。白天高溫方面，北部約19至23度，中南部可回升至24至27度。週三至週五白天天氣相對穩定，各地大多為多雲到晴，僅台東及恆春半島有零星短暫雨，早晚低溫約14至18度。

「報天氣」提醒，週五晚間起鋒面接近，北部及宜花地區雲量增多並轉為有零星降雨；週六鋒面通過，加上另一波大陸冷氣團南下，中部以北及宜花天氣明顯轉冷，其餘地區晚間起也將感受到降溫。迎風面如基隆北海岸、桃園以北及宜蘭降雨機率高，竹苗、花東及恆春半島亦有局部短暫雨。

