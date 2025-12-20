連2波冷空氣來了！ 明氣溫驟降下探13度

未來一週將有兩波冷空氣接力襲來。（示意圖／方萬民攝）

今天（21日）東北季風增強，新竹以北及東半部有零星或局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天易下雨，可能出現較大雨勢，苗栗以南則是多雲到晴的天氣。氣象專家吳德榮指出，今明（22日）兩天就會有「東北季風」等級的冷空氣南下，週三（24日）下午起至週六（27日）另一波冷空氣報到，且持續較久，比前波更強，提醒民眾注意保暖。

氣象署於今晨4時發布濃霧特報，今西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低，請注意。

濃霧特報。（圖／中央氣象署）

氣象署也在今晨4時許發布了陸上強風特報，因東北風明顯增強，今晨至明晚（22日）新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨氣溫比昨晨（20日）略降，截至清晨5時02分，各地區平地最低氣溫約在14至17度：北部（新北石碇區）15.8度、中部（彰化竹塘鄉）16.1度、南部（屏東內埔鄉）17.0度、東部（花蓮壽豐鄉）14.0度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，西南部有局部濃霧；迎風面雲量漸增，伴隨降水回波，大台北東側已有降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天「東北季風」等級的冷空氣南下，今日迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼，中南部晴朗、白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至22度、中部15至26度、南部16至27度、東部14至24度。

吳德榮說，明日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率；明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮指出，週三下午起至週六另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久，且比前波稍強1度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降；週四、五中南部山區亦有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率。因各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應持續觀察。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「今年聖誕節前後，賞雪團再次啟動！」週三、週四（25日），今年聖誕節前後，受東北季風再增強影響，除北台灣及東北部地區天氣轉為涼冷外，環境水氣也跟著增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區則持續維持為多雲天氣。

林得恩說，今年聖誕節前後，台灣中部以北及宜花地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會；若有安排賞雪活動，請留意自身保暖禦寒，以及山區路面濕滑、注意活動安全。

