連2波東北季風接力「這天下探10度」！跨年天氣曝光

生活中心／黃依婷報導

今（21）日東北季風增強，北部及東半部雲量偏多，基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部降雨，至於中南部地區則為多雲到晴。中央氣象署也針對未來10日天氣逐日預報，下週不僅有2波東北季風接力外，就連跨年當天的天氣預報也曝光了。

根據中央氣象署資料顯示，明日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

中央氣象署表示，下週三開始東北季風再增強，北臺灣天氣氣溫稍下降，且下週四主要受到東北季風影響，中部以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼，兩天水氣增多外，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，北部、花蓮、臺東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區雲量亦增加並有零星雨。

中央氣象署指出，下週五到下週日持續受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；西半部水氣稍減少，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；低溫方面，西半部宜蘭及澎湖預估13到16度、花東17到18度、金馬10到13度。

中央氣象署提到，本月30日、31日東北季風再度增強及影響，各地氣溫稍下降，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

