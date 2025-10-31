連2漲！下周汽、柴油價估最多上調3角 駕駛荷包注意

台灣中油預計將於下個月2日凌晨0時許，繼本週漲價後，第二次調漲汽油和柴油價格，漲幅介於0.1元至0.3元之間。這一變化主要受到美國商用原油庫存持續下降及中美緊張情勢緩和的影響，導致國際油價持續上升。根據最新數據，中油截至10月30日的七日三日平均價格為每桶65.62美元，較上周上漲了0.83美元。

下周汽油、柴油估漲0.1元到0.3元。（資料圖／中天新聞）

在不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的情況下，預計下周的92無鉛汽油每公升將調漲至27.1至27.3元，95無鉛汽油每公升則為28.6至28.8元，98無鉛汽油每公升預計在30.6至30.8元之間，而超級柴油每公升將調整至25.6至25.8元。具體調整金額將於本周日中午12點由台灣中油正式公布。

