連2週升溫！流感「就診人數破10萬」 最快本週進入流行

最快本週將進入新一波流感流行期。(示意圖，資料畫面)

流感疫情連2週升溫！疾病管制署今（20日）公布最新監測數字，國內類流感門、急診就診人次上周又較前一週上升11.9%，急診佔比更從前一週的9.7%上升至10.3%，已接近流行期，各年齡層、各區都上升。疾管署副署長林明誠預估，最快本週就會進入新一波流感流行期。

疾管署於本月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑。據疾管署監測資料顯示，今年第1週新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡均為H3N2；第2週類流感門、急診就診人數共有104,348名，較前1週上升11.9%。

疾管署表示，本流感季（2025至2026年）累計458例重症病例（119例H1N1、332例H3N2、1例A未分型、6例B型）及88例死亡（24例H1N1、62例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，有87%民眾未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠說明，目前各年齡層、各區就診率皆上升，接下來可能以每週5至10%增幅繼續升溫，預估在2月14日前，就診人次就有可能上看12至13萬人次。考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，且疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，林明誠呼籲符合接種資格的民眾盡速接種公費流感及新冠疫苗。

林明誠也提醒，近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。





