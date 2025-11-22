連2週為林國漳站台！賴清德讚有三大優勢 稱蘇巧慧「市長理想人材」
新北市宜蘭縣同鄉會今（11/22）晚舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德繼上週後，再度為黨內宜蘭縣長候選人林國漳站台，並稱讚林國漳有三個正面特質，分別是專業、正派、溫暖。另外，代表綠營角逐新北市長的立委蘇巧慧也在現場，賴清德說，蘇巧慧確實是非常理想的人才，如果新北市能讓蘇來當選市長，新北絕對會越來越好，這是賴首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。
台北市宜蘭縣同鄉會上週末舉辦會員大會，賴清德首度為林國漳站台，今晚他再度現身力挺，並表示林國漳有三個正面特質：首先是專業，當縣市長一定要有專業度；其次是正派，這非常非常重要，醫療、交通等建設，如果不正派，沒有辦法勝任，工作還沒做就可能出問題；最後是溫暖，意思是一定要疼惜人民，要關心弱勢，對宜蘭要有真正的感情。
賴清德接著懇託鄉親，敬請大家支持，正派、專業、溫暖的林國漳大律師，讓宜蘭縣大進步。
賴清德隨後點名蘇巧慧，他說，自己在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，所以要特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。
賴清德表示，蘇巧慧確實是非常理想的人才，不止是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出，如果蘇巧慧當選市長，新北絕對會越來越好。
賴清德說，日前鳳凰颱風來襲，因受到東北季風及颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳傳出淹水災情，感謝宜蘭鄉親父老不分黨派團結加入救災，行政院業已核定75億元投入蘇澳溪分洪工程計畫。此外，政府也編列4年1千億預算進行全國治水，守護國人的生命財產安全。
賴清德提到，全台灣都在進步，宜蘭也要持續建設，他自擔任行政院長時即積極支持宜蘭縣推動改革，目前包括陽明交大醫院二期工程已經開始，預計在2027年完工，這對宜蘭鄉親健康有很大幫助；在交通建設方面，高鐵從台北南港延伸至宜蘭、宜蘭至羅東鐵路高架化計畫的環境影響評估皆已完成，兩大建設倘能如期推動，定能打通宜蘭交通的任督二脈，讓宜蘭持續發展。
賴清德致敬黃百韜酸鄭麗文緬懷共諜 國民黨：民進黨內共諜頻傳有資格談忠誠？
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
致敬黃百韜暗批鄭麗文 賴清德：該緬懷為國奮戰的國軍而非共諜
