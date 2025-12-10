連23個月負成長 台灣老年人口占19.99％逼近超高齡社會

內政部10日公布最新戶口統計資料，65歲以上人口數為465萬7796人，占19.99％，已經逼近世界衛生組織定義的「超高齡社會」。（本報資料照片）

內政部今（10）日公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至11月底人口數為2330萬6085人，與上月比較減少4768人，已連續23個月負成長。其中，65歲以上的老年人口數為465萬7796人，占19.99％，已逼近20%，世界衛生組織定義的「超高齡社會」。

內政部今天公布最新戶口統計資料，截至今年11月底，戶數共有984萬4924戶，與上年同月比較增加38萬5565戶，與上月比較增加5199戶。11月底人口數為2330萬6085人，與上年同月比較減少9萬6710人，減少0.41％，平均每天減少264.96人，與上月比較則減少4768人，減少0.02％。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.75％，其次為新竹縣0.50％，再其次為臺中市0.33％；人口減少最多為金門縣2.91％，其次為臺北市2.10％，再其次為連江縣2.08％。

在新生兒數部分，114年11月出生數為7946人，約每5.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.15‰，較上年同月減少4611人，較上月減少1512人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣6.25‰，其次為臺東縣5.08‰，再其次為新竹市5.00‰；最低為連江縣1.78‰，其次為基隆市2.84‰，再其次為嘉義縣3.13‰。

死亡率部分，114年11月人口死亡數為1萬4771人，平均約每2.9分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為7.71‰，較上年同月減少861人，較上月減少1137人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣11.81‰，其次為屏東縣11.34‰，再其次為雲林縣10.75‰；最低為連江縣3.57‰，其次為新竹市5.64‰，再其次為桃園市6.02‰。

人口遷入部分，114年11月遷入人口數為5萬9696人，較上年同月減少2萬3189人，較上月減少2898人；遷出人口數為5萬7639人，較上年同月減少2萬2180人，較上月減少4683人，淨遷入人口數為2057人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為臺中市1135人，其次為桃園市953人，再其次為新北市710人。

至於年齡層分布，114年11月底0至14歲人口數為268萬6681人，占總人口比率11.53％；15至64歲人口數為1596萬1608人，占68.49％；65歲以上人口數為465萬7796人，占19.99％；至於20歲以上人口數則為1964萬2698人，占84.28％。就縣市別言，65歲以上人口比率最高為臺北市24.10％，最低為新竹縣15.02％。

