連24年扶助弱勢家庭 台灣首廟天壇頒400多萬慰問金

台灣首廟天壇17日舉辦「自強戶歲末送暖慰問金」頒發活動，總發放金額高達437萬餘元。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣首廟天壇於每年歲末頒發「自強戶歲末送暖慰問金」，迄今已有24年，廟方今天舉辦「今年度自強戶歲末送暖慰問金」頒發活動，今年共有729位自強戶通過審查，每位獲頒6000元慰問金，總發放金額高達437萬4000元，藉此向辛苦努力維持家庭生活的市民表達關懷與支持。

台灣首廟天壇表示，天壇自民國2002年起開始推動歲末慰問金發放，至今已有24年。期間始終奉行玉皇上帝好生之德，秉持關懷弱勢、回饋社會的信念，無論平時或在面對災難時，皆以實際行動扶助需要協助的家庭，成為社會堅定而溫暖的力量。

天壇董事長徐國潤表示， 宮廟不只是信仰的中心，更要在社會中承擔責任、傳遞溫暖。今日所發放的每一筆慰問金，都凝聚了社會各界的善心與支持，期盼這份支持，能在年終之際帶給自強戶更多力量與溫暖，也希望在面對生活挑戰時，能成為家庭持續前行的後盾。

