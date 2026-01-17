連3周末南下嘉義市輔選！柯文哲：藍白只會合推一組候選人

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，前主席柯文哲連續3個周末南下為他輔選。柯文哲今天（17日）再度與張啓楷合體，他強調，在嘉義市藍白一定只會合推出一組候選人，若張啓楷出線，「他一定比對手好，最後一定會當選！」

柯文哲再赴嘉義市為張啓楷輔選。（圖／中天新聞）

柯文哲表示，政治的核心是執行力，不是口號喊一喊而已；政治的主體是人民，政治最重要的目的，是讓人民過更好的生活。既然政治的核心是執行力，政治的主體是人民，政治的目的是改善人民的生活，「因為這樣，我在這裡特別推薦張啓楷當嘉義市的市長。」

廣告 廣告

柯文哲也列出推薦張啓楷的理由，第一點，張啓楷本身是財經的專家，經濟是政治的基礎，有一個能處理經濟和預算的市長非常重要。在立法院，不論是光電弊案、超思雞蛋案，為何張啓楷可以處理？因為他看得懂那些數字，「只要辦市政辯論會，張啓楷一定贏」；第二點，張啓楷早年在媒體業工作，城市需要行銷，怎麼把嘉義行銷出去，「對他來講是小事」；另外，這段時間他感覺到，張啓楷是一個很認真的人，「理性、務實、科學是我們的基本條件，他完全符合台灣民眾黨的標準」；還有，他也擔任了兩年的立委，將來在中央、地方的連結，他一定有優勢。

柯文哲說，他常常問人家，考第一名的條件是什麼？「考得比第二名好」，為何敢推薦張啓楷？因為他一定比對手好。我們不要想說能夠一次就改變國家，但也不能認為什麼都不做這個國家就會改變，我們如果要讓國家越來越好，就是在每次的選舉中，選出更好的候選人，就這麼簡單，「政治就是這麼簡單，因為我相信張啓楷一定比他的對手好，所以選張啓楷嘉義市才有可能變得更好！」

民眾黨在嘉義市替立委張啓楷造勢，希望他能代表在野黨、藍白合，角逐2026嘉義市長選舉。（中天新聞）

柯文哲強調，嘉義市藍白一定只會合推出一組候選人，我們會努力去辦到，他也相信，張啓楷一旦出線後，他一定比對手好，最後一定會當選。他發現，嘉義市議員當中無黨籍占多數，代表嘉義很能接受新事物，「我希望，嘉義給台灣民眾黨一個機會，給張啓楷一個機會，這也是給嘉義一個機會，這是嘉義改變的時刻，希望大家給嘉義一個改變的機會，也給張啓楷一個表現的機會。」

延伸閱讀

蔣德綱/賴政府幫川普數鈔票？

中加關係破冰！陸商務部：將依法調整對加拿大芥花籽反傾銷措施

美關稅判決估20日宣判！若遭推翻白宮稱可徵10%關稅應急