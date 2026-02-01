連3天濕冷 雨區擴大範圍曝光！下一波「很強」再凍3天

【高沛生／綜合報導】迎風面持續出現降雨，全台濕冷狀況恐連續3天。氣象專家指出，強冷空氣已南下並搭配華南雲雨帶東移，全台水氣明顯偏多，北部、東北部及東部體感濕冷尤為明顯。另據最新模式模擬，下週還有另一波冷空氣南下，專家評估強度「很強」，但不確定性仍高，提醒民眾持續留意後續變化。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，自昨晚起，強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，並在華南雲雨帶同步東移影響下，使全台水氣明顯增加。迎風面的北部、東北部及東部地區濕冷體感特別明顯，北台灣白天高溫僅剩15至17°C，與前一波暖天相比，高溫落差超過10°C；中部及花蓮地區高溫約18至20°C，南部高溫也略降至21至25°C。

林得恩進一步分析，1/31至2/2期間降雨範圍偏大，1/31至2/1北部及宜蘭地區有短暫雨，中部及花東地區也有局部短暫雨，南部地區以多雲為主；2/2北部、宜花東地區及中部山區仍有局部短暫雨，中部平地及南部則維持多雲天氣。預計2/3起水氣開始減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其餘地區天氣轉為多雲到晴。

此外，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，下週中後段冷氣團將逐日減弱，各地白天轉為晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，日夜溫差明顯，部分縣市平地最低氣溫可能降至10°C以下。他也提到，下週後期鋒面可能接近，隨後另一波冷空氣南下，各國模式對其強度模擬差異大，部分模式已出現「很強」等級評估，但仍需持續觀察，暫不宜過早定論。

