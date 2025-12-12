「連3天睡眠不足」心血管風險飆3倍！醫：熬夜是拿健康抵押

重症醫師黃軒在社群平台發文警告，熬夜對身體的傷害遠超過一般人想像，並整理出「熬夜地雷軌跡」，提醒民眾當睡眠時間掉到4小時以下連續三天，心血管疾病風險可能飆升至2到3倍。

熬夜對身體的傷害遠超過一般人想像，當睡眠時間掉到4小時以下連續三天，心血管疾病風險可能飆升至2到3倍。

黃軒醫師指出，多年行醫看過太多人把自己推到邊緣，當詢問睡眠狀況時，患者總是笑笑說最近比較忙、比較累，但這些笑容背後其實隱藏著同一套傷身的路線圖。他將熬夜對身體的傷害歸納為四種地雷軌跡。

第一種地雷是「睡眠急速被壓縮」。黃軒表示，當睡覺時間掉到4小時以下連續三天，身體會被強迫維持在危機模式，這在臨床上被稱為急性睡眠剝奪。研究指出，急性睡眠剝奪只要1天就會讓血壓上升、心跳加快、提高CRP與其他發炎反應，使心律不穩。睡眠少於5小時，心血管疾病風險約1.4至1.5倍；睡眠少於4小時，風險會再跳一級，落在2至3倍區間。

醫學研究顯示，睡眠少於6小時等於心血管死亡率顯著增加。

第二種地雷是「熬完夜還要假裝沒事」。黃軒強調，人最容易犯的錯不是熬夜，而是熬夜後還要假裝沒事。通宵後的大腦和身體會出現皮質醇超標、血壓整天偏高、交感神經過度活躍、心臟負荷無法休息等狀況。研究顯示，只要24小時不睡，迷走神經功能下降30%，心律不整風險立刻上升，很多猝死事件就是在這種假裝沒事的隔天發生。

第三種地雷是「長期睡不好」。黃軒指出，每天睡不到六小時不會讓人立刻倒下，但會像水滴穿石般慢慢削弱整個系統，會發現自己脾氣變差、反應變慢、心跳不穩、血壓忽上忽下、運動後恢復得特別慢。醫學研究顯示，睡眠少於6小時等於心血管死亡率顯著增加。

「熬夜後還把自己丟進高壓環境」是黃軒最害怕看到的組合，也是臨床上最常見的猝死觸發條件。

第四種地雷是「熬夜後還把自己丟進高壓環境」，這是黃軒最害怕看到的組合，也是臨床上最常見的猝死觸發條件。熬夜後身體已經處於交感神經過度興奮、心跳偏快、血液黏度增加、血壓反應變鈍的狀態，如果隔天還要高壓開會、情緒負荷大、做高強度健身或重量訓練，就是在脆弱的血管裡突然拉高壓力，最容易引爆心律不整、主動脈剝離、急性心肌梗塞。

黃軒提醒，熬夜也許不會讓人當晚馬上猝死，但真正致命的是危機模式反覆出現。他強調，可以偶爾熬夜，可以因為生活、孩子、工作而被迫晚睡，但不能把熬夜變成習慣。他呼籲民眾記住「熬夜不是把時間借來用，而是把健康拿去抵押，利息就是心臟要替你付出代價，而不熬夜就是最簡單守護自己健康的工具」。

