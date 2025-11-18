連3年使用掛零 郵局明年1月停辦國際匯票

中華郵政宣布自2026年1月1日起停辦國際郵政匯票業務。（陳祐誠攝）

中華郵政公司過去為服務沒有帳戶的民眾需求，開辦國際郵政匯票業務，以紙本匯票與外國郵政系統對接辦理跨國匯款，但隨著金融帳戶普及，國際匯票也有洗錢疑慮，各國陸續停止服務，中華郵政也宣布自2026年1月1日起停辦。

早年各國郵政機構互相合作，開辦「國際郵政匯票」跨國匯款服務。沒有金融帳戶的匯款人要匯錢給國外親友，可先向郵局提供外國的受款人資料，中華郵政寄發相關資訊給兌款國家郵政機構，再由當地郵政通知受款人兌領。

但隨著民眾擁有金融帳戶普及，國際匯票需求減少，近3年皆掛零。此外，受款人無須有帳戶，易造成資金斷點，提升洗錢風險，各國漸漸停止國際郵政匯票服務。

中華郵政17日公告，因紙本寄遞國際匯票市場需求逐漸減少，國外匯款以電文匯款（SWIFT）為主，因此2026年1月1日起，停辦國際郵政匯票業務。

中華郵政表示，國際郵政匯票業務每筆手續費新台幣160元，最高可匯3萬元美金，但有寄送耗時、具遺失的風險。之後民眾若有需求，仍能透過「電文匯款」，每筆手續費400至800元，匯款金額無上限，具快速、安全優點，可追蹤匯款流向，是目前金融機構帳戶之間外幣匯款的主流程序，國內外銀行多採電文匯款辦理客戶匯款。

