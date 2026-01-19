連3年來台被叫「變態姊姊」 AV女優惠理反應曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕AV界資深女優惠理出道一轉眼已17年，這回在專訪中拋出一句話讓粉絲全線警戒：「今年夏天，我會公開一件連我自己都藏了17年的祕密。」

消息一出，社群瞬間沸騰，「到底是生涯規劃？還是全新嘗試？」各種猜測滿天飛。惠理只賣關子笑說，希望大家先做好心理準備，「到時候記得平常心看待。」

這次為《JKF》拍攝的封面主題走「禁忌調教」風格，惠理以強烈反差形象登場，展現截然不同的一面。她大方聊到角色設定的趣味，笑稱個性偏強勢，但拍攝時反而更享受角色轉換帶來的新鮮感。

惠理連續3年受邀參加TRE台北國際成人展，她最難忘的不是人潮，而是粉絲熱情喊她「變態姊姊」。惠理直呼這個中文稱呼「音調超可愛」，每次聽到都會忍不住想多互動一點，也讓她對台灣粉絲的直率印象深刻。

回憶2010年首次來台，惠理至今仍對「第一次喝到有料的奶茶」念念不忘。她說，當年日本還不流行珍珠奶茶，「那一口真的太驚豔了！」從此養成習慣每次來台一定要喝一杯微糖珍奶，QQ口感成了她對台灣的第一印象。

