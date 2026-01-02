連3年大漲逾2成掀全民開戶潮！1376萬人搶進市場「1族群」暴增22萬最猛

記者許雅惠／台北報導

連3年大漲逾2成！台股開戶數再創新高，不少銀髮族、少年仔一起衝進股市（示意圖／PIXABAY）

台股連續走強，掀起全民投資熱潮！從2023年至2025年，台股指數連3年繳出年漲幅逾2成的亮眼成績，長多行情不僅吸引老手續抱，也讓大批新手湧入市場。根據台灣證券交易所最新統計，截至2025年12月底，台股累積總開戶數衝上 1376萬7825人，較2024年底一口氣增加約 55.17萬人，就連單月也持續創高，較去年11月再添 5.35萬人，再寫歷史新頁。

進一步攤開年齡層來看，銀髮族成為最大黑馬。2025年 61歲以上 新增開戶數高達 22萬51人，不但居各年齡層之冠，更一口氣包辦全年新增開戶數近 4成；排名第二的則是 19歲以下族群，全年新增 9萬4239人，年輕世代也不缺席這波投資熱。

廣告 廣告

不過，值得注意的是，台股近年投資人結構其實逐步年輕化，61歲以上開戶數多數時間呈現逐月下滑或停滯，但在 2024年12月至2025年1月 卻出現「暴衝式成長」，人數從 380萬1985人 一口氣跳增至 402萬8648人，單月暴增 22.66萬人。對此，證交所也特別澄清，主因是人口老化效應，年度統計交替時，剛好有一批投資人跨過 61歲門檻，才會出現數字瞬間跳升的現象。

從證交所公布的 2025年12月投資人年齡分布 來看：

19歲以下 累積開戶數 67萬5865人，年增 9萬4239人

20至30歲 178萬5880人，年增 5萬9061人

31至40歲 223萬5227人，年增 6萬6446人

41至50歲 260萬9211人，年增 7萬557人

51至60歲 233萬2354人，年增 3萬4562人

61歲以上 402萬2036人，年增 22萬51人

法人及其他 10萬7252人，年增 6868人

台股多頭氣勢不墜，不論是首度進場的年輕新兵，還是重返市場的銀髮族，全民「開戶搶搭行情」的畫面，正持續在資本市場上演。

更多三立新聞網報導

準備花光「好多金」！好市多跨年優惠開跑「回饋金＋折扣」必買清單曝光

你常吃有上榜？火鍋、飲料店踩雷 食藥署揪45蔬果農藥超標「這菜」最多

2026換電動機車快領！新北最高補助「近4萬元」 早鳥、雙汰舊一次看

金價大怒神！暴衝後急殺近200美元 專家揭「關鍵變數」創46年來最狂紀錄

