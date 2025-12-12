連3年無違規、肇事 458人獲優良職業駕駛獎

▲今年共有458位各運輸業的職業駕駛人經推薦及評選脫穎而出，本次典禮特別邀請其中24位出席受獎。（圖／公路局提供）

[NOWnews今日新聞] 公路局舉辦「114年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，今年共有458位各運輸業的職業駕駛人經推薦及評選脫穎而出，本次典禮特別邀請其中24位出席受獎，其餘獲獎者亦將由公路局及各監理機關個別通知致贈獎項，以表彰其專業表現與長期貢獻。

公路局說明，本年度得獎者涵蓋公路汽車客運業、遊覽車客運業、計程車客運業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業、受僱機關團體職業汽車駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛等業別，其中公路汽車客運業51人、遊覽車客運業42人、計程車客運業53人、汽車貨運業220人、汽車路線貨運業44人、汽車貨櫃貨運業43人、受僱機關團體職業汽車駕駛人4人以及小客車租賃業代僱駕駛1人，能從全國約45萬名職業駕駛人中脫穎而出，實屬難能可貴。

公路局表示，要成為優良職業汽車駕駛人並不容易，參選資格須符合「連續三年無交通違規及肇事紀錄」、「五年內無不良刑事紀錄」等條件，對每日在道路上執勤的職業駕駛而言，能達到三年「零違規」是高度自律與專業的最佳證明。

公路局局長林福山指出，職業駕駛人長期站在運輸第一線，不論晴雨寒暑，皆秉持安全至上的原則，負責運送旅客與貨物，是維繫交通安全與物流運作的重要力量。他也特別感謝各公（工）會長期協助推動交通安全與產業品質提升，讓運輸服務更加穩定可靠。

公路局強調，未來將持續從環境改善、制度精進及運輸安全管理等面向推動整體交通安全，期盼藉由優良駕駛人的示範力量，帶動產業夥伴共同提升交通安全與服務品質。



