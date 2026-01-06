連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛

生活中心／陳慈鈴報導

氣溫驟降，無論是外出還是待在室內，務必最好禦寒措施。（示意圖／資料照）

低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會，其他地方為多雲到晴的天氣。

吳聖宇表示，明天（07日）開始一直到下週三（14日）這段期間則是陸續還有三次短波槽要掠過台灣附近，第一次在明晚到後天（08日）白天之間，第二次在週五（09日）晚間到週六（10日）白天之間，第三次在下週一（12日）晚間到週二（13日）之間。目前預報來看，這三次短波槽伴隨的都是比較偏乾冷的空氣，台灣整體是位於東亞主槽的後側，因此不易有很明顯的天氣變化，變化比較多的是在迎風面地區，包括大台北、東北部、東部，在短波槽掠過時可能有局部短暫陣雨出現機會，其他大部分地方的天氣則是大致穩定，短波槽通過時雲量可能較為增多，但是降雨的機會都不高，整體偏乾冷的天氣型態將要維持一段時間。

吳聖宇說，這種形態下在高山地區也不易出現冰霰或降雪，溫度應該是夠低了，但是缺乏水氣配合，因此很難有良好的降雪條件，結冰的機會則是非常高，要前往山區活動的朋友要特別注意低溫以及結冰的情況。

溫度方面，吳聖宇提醒，深厚的冷空氣今天才會逐漸抵達，因此今天白天在北部、東北部地區高溫已經不易上升，白天高溫預報只有13到16度左右，中部以及花蓮地區的高溫17到20度，南部及台東地區高溫21到23度。今晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區的低溫預報只有9到11度，空曠地區有機會來到6到8度或更低，南部及花東都市地區低溫12到15度，空曠地區有機會來到10度或更低。

吳聖宇呼籲，各地都要特別注意輻射冷卻作用可能造成的極低溫情況，由於預報的露點溫度偏低（中北部3到5度，南部5到7度，花東9到12度），因此代表只要有明顯的輻射冷卻作用出現，氣溫也可能會降到很低，這一點是需要多留意的，中南部的日夜溫差看起來會相當大，這也要請家中有長輩、小朋友或是有心血管疾病的朋友要注意身體健康的情況。

吳聖宇還提到，明天開始到下週三（7至14日），也就是未來一週內陸續還有三波乾冷空氣要補充下來，露點溫度的預報也持續在低檔（10度以下）徘徊，在偏乾冷的天氣型態配合下，將呈現日夜溫差非常顯著的情況。白天各地有陽光出來，溫度比較有上升的機會，北部、東北部未來一週白天的高溫大約在15到20度之間，中部及花東地區白天高溫大約在18到23度之間，南部高溫則是在22到25度之間，整體來看越往南邊走白天高溫上升的情況可能越明顯。

吳聖宇說，夜晚清晨的低溫則是要注意的重點，尤其是輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫現象，中北部、東北部空曠地區未來一週在夜晚清晨將持續有10度或以下的低溫出現，甚至降到6到8度或更低，南部及花東空曠地區也持續會有10到12度的低溫發生，甚至降到8到10度之間，雖然特別低的溫度可能都集中在夜晚清晨出現，但是日夜溫差變化非常大，而且持續很多天，對於身體健康的影響仍是要特別留意。

