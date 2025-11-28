連37天無新增非洲豬瘟案例 臺灣衝刺重返非疫國

非洲豬瘟中央災害應變中心今天（28日）召開第52次會議，由指揮官農業部部長陳駿季主持。應變中心表示，經過全體防疫人員與產業界的防堵，臺灣已成功阻絕10月21日非洲豬瘟案例傳播風險。截至目前，國內養豬產銷運作維持正常，並已達成流行病學上的階段性安全指標。為鞏固防疫成果並兼顧防疫韌性，應變中心決議自115年起，防疫策略將從「全面擴大監測」轉型為「精準加強監測」，朝向恢復「世界動物衛生組織（WOAH）非洲豬瘟非疫區」的國家目標邁進。

農業部動植物防疫檢疫署指出，自10月21日首例陽性案例病毒核酸檢驗陽性後，防疫團隊隨即啟動大規模回溯與擴大監測。最新數據顯示，自11月21日至27日止，針對化製場斃死豬隻採檢1,991件、養豬場活豬採檢54件，所有樣本的非洲豬瘟病毒核酸檢測（PCR）結果全數為陰性。此外，臺中案例場場內環境監測皆為陰性，累計全國執行高強度採檢數已超過11,000件，均未檢出非洲豬瘟病毒，科學證據顯示病毒未擴散。

應變中心指出，這次疫情成功控制在單一案例場，且自10月21日至11月27日，已連續超過37天未再發現新增案例。依據獸醫流行病學標準，此期間已超過非洲豬瘟平均潛伏期15天的2倍（30天），經專家會議共識，防疫策略應「與時俱進」並確保行政量能的永續性，建議自115年度起，監測工作將由應變狀態回歸常態體制，但採取「量能升級」的精準策略，包括化製場監測及通報優化。這項調整重點在於為第一線檢驗與防疫人員維持「韌性空間」，以保留應對未來可能發生任何重大疫病的防疫量能，並為我國向WOAH申請恢復非洲豬瘟非疫國資格提供紮實的監測數據。

此外，為了強化畜牧場生物安全防護網，有效掌握並追蹤進出畜牧場的人員流動資訊，農業部防檢署已規劃進入養豬場QR code實名制機制，供養豬戶張貼於畜牧場入口處，以利到訪人員登錄。

指揮官陳駿季最後強調，防堵非洲豬瘟、邊境管制、後市場稽查及豬場防疫等工作都不會中斷，也特別提醒養豬業者不可掉以輕心。由於非洲豬瘟病毒頑強，養豬業者務必落實場內各項生物安全工作，包含人車管制、人員進出豬舍，都應更換場內專業衣鞋並執行手、鞋消毒。同時呼籲全民配合，切勿自國外攜帶豬肉製品入境，避免觸法，並請國人以實際行動支持國產豬肉，共同守護臺灣養豬產業的未來。