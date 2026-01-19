連4年下滑！中國人口2025減至14.05億 出生跌破800萬創新低

2023年12月30日中國北京街頭。美聯社



中國國家統計局今日（1/19）公布最新數據顯示，2025年中國人口減少339萬人至14.05億人，連續第4年下滑，降幅亦較2024年加快，使北京當局提振內需、控制債務的計畫面臨複雜挑戰。

數據顯示，2025年中國全年出生人口為792萬人，不僅跌破800萬大關、創數十年來新低，更比2024年的954萬人少了162萬。死亡人口則從2024年的1093萬人增至1131萬人，人口自然增長率為-2.41‰。

路透社指出，中國人口自2022年起持續萎縮且急速老化，使北京當局提振內需與控制債務的計畫面臨複雜挑戰。中國數億勞動人口即將退出勞動力市場，而官方養老金預算早已捉襟見肘。

廣告 廣告

在中國，結婚率通常是出生率的領先指標。2024年中國結婚登記數暴跌五分之一，創歷史最大跌幅，登記結婚對數從2023年的768萬對降至610萬對。

中國國家主席習近平上台後，雖然在2016年將「一胎化」政策放寬為「兩孩」政策，2021年續推「三孩」政策，實質取消夫妻生育上限，但中國少子化趨勢仍未止息，總人口在2022年底迎來61年來首度負成長。

更多太報報導

中國第4季經濟成長陷3年新低 2025全年GDP「完美保5」達標

一胎化解禁10年也難救 專家：中國2025新生兒恐首度跌破900萬

中國「一胎化女沙皇」去世 網友毒舌：被流掉的孩子在天上等著