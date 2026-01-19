連4年下滑！陸2025年人口再減339萬人 出生創歷史新低

大陸人口連續第4年負增長，大陸國家統計局19日公布，2025年底，全國人口（不包括居住在大陸的港澳台居民和外籍人員）為14.0489億人，較2024年末減少339萬人。

2025年全年大陸出生人口792萬人，是1949年以來最低。 （示意圖／《新華社》）

據大陸國家統計局19日消息，2025年全年大陸出生人口792萬人，人口出生率為千分之5.63，比2024年的954萬人出生，減少162萬，是1949年以來最低。死亡人口1131萬人，人口死亡率為千分之8.04；人口自然增長率為負千分之2.41（2024年為負千分之0.99）。

從性別結構看，大陸男性人口7.1685億人，女性人口6.8804億人，總人口性別比為104.19（以女性為100，2024年為104.34）。

從年齡構成看，16至59歲人口8.5136億人，占全國人口的比重為60.6%；60歲及以上人口3.2338億人，占全國人口的23%，其中65歲及以上人口2.2365億人，占全國人口的15.9%。

從城鄉結構看，城鎮常住人口9.538億人，比2024年末增加1030萬人；鄉村常住人口4.5109億人，減少1369萬人；城鎮人口占全國人口的比重（城鎮化率）為67.89%，比2024年末提高0.89個百分點。從受教育程度看，16至59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比2024年提高0.1年。

