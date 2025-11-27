連4年摘星！光焙若獲「蔬食界米其林」認證 1亮點征服神秘客

光焙若以「蔬食 × 料理創意」 為靈魂主軸，秉持自然、純淨、美味的品牌核心，致力打造全新的用餐風景。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

路易莎集團旗下異國蔬食品牌「光焙若蔬食 SUN BERNO」，今年再獲2025「綠．蔬食評鑑指南」摘星肯定，不僅寫下連續4年摘星獲獎的品牌紀錄，更再度入選為2025年度最佳餐廳，以亮眼實力穩居頂尖蔬食餐飲領域。

被譽為「蔬食界米其林」的「綠．蔬食評鑑指南」於25日公布最新榜單，光焙若蔬食憑藉主廚創意團隊對蔬食料理的深度演繹與創新突破，再度獲評摘星。此次得獎經歷嚴格評選歷程，本年度評鑑動員上百位專業神秘客匿名走訪上千家餐廳，以料理品質、用餐空間、服務體驗三大構面為評分基準，在全台超過千家的蔬食餐廳中脫穎而出，光焙若於三大面向皆獲一致高分肯定，再次摘星。

路易莎集團引入義式料理靈魂。其中義大利進口專業石砌窯爐更為品牌特色之一。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

路易莎集團董事長黃銘賢表示：「光焙若蔬食的每一顆星，是來自對顧客與餐桌的初心承諾。」品牌從食材嚴謹挑選、烹調技法、到空間設備設計皆以細膩精緻為核心，並由路易莎集團引入義式料理靈魂。其中義大利進口專業石砌窯爐更為品牌特色之一，讓店內招牌義式窯烤披薩現點現烤、香氣四溢、餘韻綿長，深受消費者喜愛，也成為品牌摘星的關鍵亮點。

