連4年未見曙光 阿里山日出印象為2026台灣燈會倒數

「阿里山日出印象音樂會」特別進行2026台灣燈會倒數啟動儀式，為年度盛事揭開序章。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

連續舉辦24年的「阿里山日出印象音樂會」，今元旦清晨5點多在海拔2485公尺祝山觀日平台登場。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

「董事長樂團」登場演唱，為新的一年注入滿滿能量。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

連續舉辦24年的「阿里山日出印象音樂會」，今元旦清晨5點多在海拔2485公尺祝山觀日平台登場，上千位民眾頂著低溫，等著迎接今年第一道曙光，疑因陰天、雲層太厚，過了日出預定時間，太陽從玉山群峰跳出來的經典畫面並未出現，這已是「日出印象」音樂會連4年因氣候因素看不到元旦日出，而今年活動最大亮點，就是舉辦2026台灣燈會倒數啟動儀式，為年度盛事揭開序章。

日出印象音樂會5點半一登場，就先進行燈會倒數啟動儀式，嘉義縣長翁章梁與貴賓一同啟動大型光球，和現場民眾共同點亮手中光球，呈現「2026台灣燈會在嘉義」主視覺，及倒數60天意象畫面，象徵燈會邁入倒數。

阿里山日出印象音樂會第24年，除眾多民眾聚集在祝山觀日平台邊欣賞表演、邊等待日出，包括對高岳、小笠原山等周邊景點都有追日出的遊客，繼112年下雨、113年雲厚太厚、114年下雨，無緣看到日出後，今年因氣象預測是好天氣，原本各界對「日出印象」滿是期待，最終仍因天候不佳，曙光落空。

翁章梁表示，選擇在迎接新年第一道曙光的時刻啟動燈會倒數，象徵光由山林走向城市，串連起整個嘉義及台灣，為即將到來的燈會注入祝福與期待，希望全台民眾能透過這場啟動儀式，感受嘉義山林與文化交織的獨特魅力。

