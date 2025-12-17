連4年稅收超徵中斷…今年稅收恐短徵 莊翠雲：不是財政轉壞

財長莊翠雲。

財政部統計處日前公布最新統計，截至11月底，稅收入帳3兆5,813億元，年增0.3％，但初步預估全年會低於預算數300至500億元。面對結束2020年以來連四年稅收超徵，財政部長莊翠雲17日解釋，今年可能出現短徵是因為預算數跟實徵數間的差距，不是財政轉壞或財政不好。

財政部長莊翠雲。記者黃義書／攝影

立法院財委員會上午審查海關進口稅則部分稅則修正草案，邀請莊翠雲列席報告，並備質詢。朝野立委在質詢時針對稅收短徵詢問莊翠雲，民進黨立委郭國文表示，稅收短徵的問題，在於今年編列的稅課收入在預算審查就增加了4,705億元，在立法院審查時又再加碼105億元，現在預估少300至500億元，也就是1％，現在被解釋成經濟衰退，財政部要解釋清楚。

國民黨立委林德福表示，主計總處日前上修2025年經濟成長率至7.37％，是十幾年來最高，為何會呈現稅收短徵的狀況？是否代表財政轉壞的徵兆？

莊翠雲解釋，今年中央政府歲入預算數比去年歲入實徵數編列高出947億元，所以目前截至11月底，今年歲入實徵數為2兆6,350億元，比去年同期實徵數還高出539億元，這是因為預算數跟實徵數間的差距，預估今年兩者差距大概只在1％至2％之間，這已經相當準確。她也指出，今年經濟成長率7.37％，有些稅收會到明年才會呈現，例如所得稅。

林德福指出，稅收減少是中央的責任，今年稅收短徵，地方統籌分配稅款會不會短撥？莊翠雲則回應，中央統籌分配稅款是用公式來計算，在財劃法裡面，對於所得稅、貨物稅、營業稅有多少比例是進到中央統籌分配稅款，再依照公式分配給各地方政府，在年底就會通知各地方政府他們的分配預估數，並且按照預算數來做分配。

她解釋，到年度執行的時候，會按照實徵數來進行分配，如果這一年稅收超過原來預算數，中央統籌分配稅款會比原來通知數高的話，財政部會進行第13次撥付，但實徵數跟預算數有差距的時候，也會事先通知地方政府因應。

