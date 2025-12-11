連4日出脫鴻海！外資再抱37億元離席 記憶體「這檔」重砍1.6萬張最慘

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

台股11日終場加權指數收在28024.75點，重挫375.98點，跌幅1.32%，成交金額5188.86億元。根據證交所公布籌碼動向，外資11日賣超189.76億元，其中晶圓代工廠力積電搭上記憶體缺貨熱潮，產能滿載，加上電源管理IC需求，11月營收達40.92億元，雖月減1.02%，但年增10.11%，公司先前預估動能可望維持至明年上半年。不過在外資攜手自營商倒貨下，力積電收在33.8元，重挫2.59%，其中外資砍出1.6萬張，提款5.69億元，為外資11日賣超張數冠軍。

外資11日賣超189.76億元，其中晶圓代工廠力積電（6770）11日重挫2.59%，遭外資砍出1.6萬張，提款5.69億元。（示意圖／Pexels）

而鴻海11月營收8442.75億元，月減5.74%，年增25.53%，創歷年同期新高；累計前11月營收7兆2369億元，年增16.63%，已超越去年全年營收，改寫年度新高，不過三大法人11日全面倒貨，造成鴻海股價重挫3.21%，收226元，光外資就出脫1.6萬張，抱走37億元，已連賣4日。

根據證交所官網，外資11日賣超上市個股張數前10名，第一名為力積電（6770），賣超1萬6523張；第二名鴻海（2317），賣超1萬6138張；第三名台玻（1802），賣超1萬3087張；第四名群創（3481），賣超1萬1854張；第五名國巨*（2327），賣超1萬1174張。

外資賣超上市個股張數第六名至第十名依序為：友達（2409）賣超7907張；旺宏（2337）賣超7262張；台塑（1301）賣超7119張；和碩（4938）賣超7063張；緯創（3231）賣超6008張。

