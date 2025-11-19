連5年響應 中油1937站總動員清公廁

台灣中油昨（19）日於新竹市公道五加油站舉辦「2025年世界廁所日：來中油好方便，公廁清潔總動員」活動，全台中油直、加盟體系1937座加油站同步清掃廁所。中油表示，這是呼應環境部提升國人如廁素養及低碳永續公廁的倡導，全員參與打造優質公廁文化。

聯合國將每年11月19日訂為世界廁所日（World Toilet Day），114年主題為「變動世界中的衛生設施」，並強調「我們永遠需要廁所（We’ll always need the toilet）」，即使面臨氣候變遷、人口成長等挑戰，擁有安全、可近用且具尊嚴的衛生設施，仍是人類基本需求與公共健康的核心。

中油長期深耕公廁文化，最早在2003年推動加油站公廁文化，至今22年，響應世界廁所日舉辦公廁清潔活動則是邁入第5年。副總經理羅博童在新竹市公道五加盟站進行啟動儀式，邀請環境部和新竹市政府共同參與，攜手全台1937座加油站一起彎腰清潔公廁，以具體行動落實聯合國永續發展目標，提供民眾乾淨衛生、安全友善的如廁環境。

在環境部114年舉辦的績優公廁評比中，桃園市龍岡加油站及台中市外埔加油站雙雙獲頒「企業提供類特優獎」，台東縣豐榮站則獲「地方政府推薦類特優獎」及「績優清潔單位獎」兩項殊榮，展現公廁維護與服務品質上的用心。

中油致力提供優質如廁環境同時，更將「低碳與永續」概念導入加油站營運，南投縣草屯新豐加油站及屏東縣長治加油站，雙雙獲得綠建築標章認證就是明證。廁所採用節能照明及台灣原生植物綠化等，成為低碳永續公廁。

配合世界廁所日活動，中油官方臉書粉絲專頁自11月19日至26日舉辦主題抽獎活動，邀請民眾留言分享優質如廁體驗，讓更多人看見「來中油，好方便」活動的努力與成果。