連6周創高！台股ETF受益人上周增2.58萬 高息型3檔上榜前十最旺

[Newtalk新聞] 上周台股震盪創高，台股ETF也持續受投資人青睞。根據集保戶股權分散 12 月 12 日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加 2.58 萬人，統計總人數來到 12,050,978 人，為連續第 6 周刷新歷史高點，今年來已增加 1,825,142 人。

進一步觀察台股ETF受益人上周單檔表現，高股息代表群益台灣精選高息（00919）上周增加 2.16 萬受益人，擠下元老市值型元大台灣50（0050）的周增 1.45 萬人居冠。另外，剛完成分割的富邦科技（0052）也增加 4,441人排名第三。

後續周增四至十名分別為：主動統一台股增長（00981A）、元大高股息（0056）、主動野村台灣50（00985A）、中信綠能及電動車（00896）、大華優利高填息30（00918）、保德信市值動能50（009803）以及元大台灣50反1（00632R）。整體表現來看，以00919、0056、00918 的 3 檔季配型高息ETF上榜最多。

市場法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。台股高檔之際，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞，顯示出在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，而在降息環境中，受惠最大的為金融類股，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

