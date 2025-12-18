連7凍！央行維持利率不變 房貸由銀行自主管理





央行今（18）日舉行今年第四季理監事會，央行表示，將維持利率政策不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及4.25%，利率「連7凍」。

央行說明，綜合國內外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和且將續低於2%，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

此外，央行也提到，本行於上年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年，並於同年9月第七度調整選擇性信用管制措施。該措施實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

廣告 廣告

央行說明，考量近一年來，本行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

最後，央行強調，將滾動檢討信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



陽台加裝凸窗被阻止 他怒問「鄰居可以我不行」？ 專家揭關鍵

愈打愈高？ 10大行政區房價上漲逾一成 「這區」勁揚56.5%

父母幫兒女買房「免繳贈與稅」？ 律師點頭：年底效果更好