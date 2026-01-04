連7天低溫個位數！專家：未來2週迎「冬天最冷時期」

記者蔣季容／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，今（4）日清晨本島平地最低溫在新竹關西4.8度，不過白天溫度逐漸回升。明天晚上又將迎來下一波強烈大陸冷氣團，一路影響到週末，局部低溫都可能下探10度以下，未來這2週有可能是這個冬天最冷的一段時期。

吳聖宇指出，今日清晨出現相當明顯的輻射冷卻低溫，本島平地最低溫在新竹關西4.8度，其次是苗栗頭屋5.5度，苗栗造橋5.6度，苗栗後龍5.9度，其他各地空曠地區普遍低溫大多落在10度以下。不過台北站似乎是因為風向不對，底層風力還是稍大，輻射冷卻作用的效果仍然沒有出來，相對濕度最高只來到74%，最低溫只降到14.5度。

吳聖宇說明，今天白天開始冷空氣減弱會比較明顯，白天溫度回升，各地高溫普遍可以來到20至24度，南部甚至有機會到25度以上。不過今晚到明天清晨還是要注意輻射冷卻作用帶來的低溫，明天清晨西半部的露點溫度仍只有8至11度之間，代表只要輻射冷卻作用有出來，最低的氣溫也還是有可能降到8度或以下，日夜溫差的變化相當大。

吳聖宇提及，下一波強烈大陸冷氣團預估會在明天晚間開始影響，後面一直到週日（11日）清晨預報各地的露點溫度普遍都在10度以下，其中在6至7日這兩天露點溫度最低甚至降到2至5度之間，這代表只要配合乾冷、雲少風小的條件，輻射冷卻作用明顯發揮，就很有機會連續幾天在夜晚、清晨時間出現局部極低溫的情況，呈現日夜溫差變化很大的型態。

吳聖宇強調，因為台灣的緯度比較低，所以乾冷型的冷氣團通常比較不會是全天的溫度都很寒冷，除非冷平流非常強，壓過白天日照帶來的加熱效果，不然大多會是夜晚、清晨很冷、日夜溫差變化很大的型態，越往中南部溫差的變化就會越明顯。

吳聖宇提醒，目前中期的預報大多認為冷空氣頻繁南下的情況會維持到1月中旬（大約16至17日），進入1月下半月似乎會有較為回暖的趨勢，因此未來這2週有可能是這個冬天最冷的一段時期，後面還會不會有溫度偏低的寒冷期出現還不清楚，目前比較可預期的是到1月中旬為止都是比較容易出現低溫的情況，怕冷的朋友可能要再忍耐一段時間了。

