連7年獲得米其林推介 北市4.4星高檔餐廳突宣布熄燈 最後營業日曝

台北市高檔餐廳「Orchid蘭」宣布將於明年1月底熄燈。（圖／取自Orchid蘭臉書）

位在台北市大安區的高檔餐廳「Orchid蘭」自2018年以來，連續7年獲得米其林推介，卻在今天（28日）突然宣布熄燈。店家感性表示，這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章，消息一出讓許多饕客錯愕不已。

「Orchid蘭」2016年開幕，以優質的服務、優雅的用餐氛圍及出色美味的高檔料理，開業至今9年，從2018年起連續7年獲得入選《米其林指南》推介，曾舉辦多場四手餐會，累積超過20場國際主廚客座活動，知名度相當高。

店家在臉書上宣布熄燈，並發表結束營業感言，表示自2016年在台北市扎根後，至今走過九個春夏秋冬，也走過餐飲產業最劇烈的時代更迭，這期間有幸與世界各地的主廚並肩創作，在餐桌上見證人們人生中值得被記住的點滴，能走到今天，不僅因為對料理的執著，更是因為有每一位朋友一路的支持與鼓勵，但今天必須誠摯告訴各位，餐廳將於2026年1月31日正式結束營業。「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章」，希望為這段故事保留最美好的定格。

與此同時，店家也推出結束營業限定優惠，包括招牌「雞蛋糕」回歸，平日午、晚餐88折，聖誕節到跨年期間（12月24日到31日）晚餐限定的龍蝦與牛肉的雙主菜十道式套餐6880元。

