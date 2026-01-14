連8年不間斷！宜蘭蓮記協會寒冬送暖 700份量身訂製福袋溫潤弱勢心田

宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會為宜蘭弱勢家戶及社福團體的住民送上年節關壞與社會溫暖，今年第八年更加碼募集７百份暖心福袋，由代理縣長林茂盛代表接受捐贈。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

社團法人宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會連續八年寒冬送暖，持續為本縣弱勢家戶及社福團體的住民送上年節關壞與社會溫暖。今年更加碼募集七百份暖心福袋，於十四日舉行捐贈儀式，由代理縣長林茂盛代表接受捐贈。後續暖心福袋將由縣府社會處社工員、公所及各社福團體工作人員親自轉贈，送達縣內各個需要關懷的角落。

蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃表示，每一位來到蓮記的人，都有著不同的人生故事，協會希望可以跟縣府一起傾聽、陪伴弱勢家戶，共同改寫他們的生命歷程。蓮記也會透過日常與年節關懷行動走入他們的生活，希望將過去酸甜或苦澀的故事，轉化為滋養未來的力量。今年協會募集七百份暖心福袋，每份市值最高約二千八百元，期盼透過實際協助行動傳遞希望，讓遇到困難的家庭感受愛與光，也能借著這道光走出黑暗。

林茂盛感謝蓮記飄香饌關懷協會八年來持續投入公益服務，不僅提供實質協助，更以長期陪伴的方式，與弱勢家庭一同走過人生低谷，這份穩定且不間斷的付出，對家戶而言是很重要的支持及力量。此次捐贈的客製化暖心福袋，是依家戶實際需求所量身訂製，不僅提升資源運用的效益，也展現對弱勢家庭處境的尊重與理解，讓關懷不再只是形式，而是真正貼近人心。