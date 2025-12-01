【看見泰國 VisionThai】曼谷大倉新頤酒店(The Okura Prestige Bangkok)旗下的法日融合餐廳Elements, inspired by Ciel Bleu，在2026最新公布的《米其林指南泰國》中再度獲得米其林一星，寫下「連續九年」泰國米其林一星的摘星紀錄。對關注曼谷米其林餐廳的饕客來說，Elements儼然是品質穩定、且最具代表性的星級餐廳之一。

由主廚Gerard Villaret Horcajo領軍的團隊，長年以「法式高級料理結合日式細膩」為軸心，選用來自日本、歐洲與泰國的時令食材，透過多道式品嚐菜單呈現層次豐富的風味與精緻擺盤。餐廳位於曼谷大倉新頤酒店高樓層，可俯瞰城市天際線，在安靜、現代感的空間裡，讓賓客以舒適的步調享受fine dining體驗。

連9年蟬聯泰國米其林一星！曼谷大倉新頤酒店Elements再獲肯定（來源：官方）

談到連續九年留星，主廚Gerard形容，「這顆星比較像是對團隊日復一日專注的回應，而不是一次性的榮耀。」他也特別提到，能在這麼長的時間裡維持同樣的水準甚至慢慢拉高標準，靠的是每一位廚房與服務人員對細節的堅持，以及常客願意一再回來、給予餐廳持續前進的動力。

曼谷大倉新頤酒店由主廚Gerard Villaret Horcajo領軍的團隊（來源：合圖）

曼谷大倉新頤酒店總經理Niek Hammer則表示，Elements, inspired by Ciel Bleu已經成為飯店在fine dining領域的重要指標，也是許多國際旅客認識曼谷高端餐飲的起點之一。未來飯店將持續支持團隊在法日融合料理上探索更多可能，讓每一次造訪餐廳的體驗，都能同時感受到穩定的品質與新的驚喜。

