連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦

民進黨立委沈伯洋針對不在籍投票提出反對意見，認為此制度會使選務變得更加複雜，並且可能為電子投票鋪路。他表示，這樣的做法並不是進步，而是災難。他建議選前應放「民主假」，增加交通班次及降低票價，以便讓民眾能夠回家投票，而不必改變現有的投票制度。不料卻被粉專抓包英文打錯字，狠酸連最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦」。

沈伯洋針對不在籍投票提出反對意見，引發討論。（圖/資料照）

粉專「台派怎麼輸」今天（8日）在臉書分享沈伯洋在其社交平台Threads上反對不在籍投票的貼文，沈伯洋寫道藍白要推不在籍投票，只會讓選務變得更複雜，最後就是為電子投票鋪路，到時一個投開票所裡，幾百種選票亂成一團，那不是進步，是災難。沈伯洋建議選前就放「民主假」，交通班次增加、票價打折，讓大家五六日連假回家投票，不改制度、不搞電子投票，保留台灣投票的透明與特色，「這才叫深化民主」。

廣告 廣告

網友抓包沈伯洋英文拼字錯誤。（圖取自沈伯洋 Threads ）

沈伯洋更點名，在投開票所外盯梢的人，應該要一併處理，更用英文寫下「Vote Taiwan Agian」。不過，沈伯洋用英文發表的標語「Vote Taiwan Agian」中，被「台派怎麼輸」發現「Again」一詞拼錯，他狠酸「民進黨的天才沈黑熊，連英文都可以打錯字，Again 打成 Agian，『噁ㄍㄟ嗯』變成『啊幹』，也是草包一個」。他還在其貼文下方留言嘲諷，沈伯洋最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦」。

網友留言。（圖取自 「 台派怎麼輸 」臉書粉專 ）

許多網友也留言表示「這程度...真的是CIA僱傭的嘛」、「他X放民主假還是要花一堆錢來通勤啦」、「沈黑熊被中共制裁都是自找的」、「紅熊啊，你知不知道你自己就是一個製造漏洞的人，你爸賺紅錢，看起來你家庭教育應該也是失敗的」、「廢到笑」、「藍白推普發一萬他也說是中共窮台，結果現在黨吹噓成自己政績在洗地」。

延伸閱讀

青鳥大翻車！抓謝龍介閉目養神質疑「品德」 近千留言打臉

與林俊憲同日拚場互別苗頭？陳亭妃：不要想太多

影/鄭麗文掀入黨潮！藍議員證實是真的：很多民眾打來問