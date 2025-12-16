連AI都無解！美餐廳評論出現台人才懂得「摩斯密碼」 老闆回答笑翻眾人
生活中心／王文承報導
Google Maps早已成為現代人生活中不可或缺的工具，無論是旅遊找景點、搜尋餐廳，甚至踩雷後留下評價，都是不少人日常的一部分。近日，一名女子在美國餐廳的Google Maps評論中，意外發現一則「只有台灣人看得懂的5星負評」，還釣出店家留言道謝，內容曝光後讓台灣網友笑翻。
美餐廳評論出現台人才懂得「摩斯密碼」 老闆回答笑翻眾人
一名網友在社群平台《Threads》分享，她前往美國奧蘭多旅遊時，透過Google Maps尋找用餐地點，發現當地一間知名餐廳累積超過1萬則評論，幾乎清一色都是英文好評。然而，當她看到其中一則「只有台灣人才看得懂的評論」後，立刻打消前往用餐的念頭。
該則評論雖然給出5星評價，內容卻是反向操作，以台語直翻的中文寫道：「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來。」實際意思是：「我覺得食物非常油，而且價格又貴，如果你看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來。」
這段堪稱「台灣人才懂的摩斯密碼」，讓店家老闆完全無法理解真正含意，看到5星好評後，還禮貌回覆：「感謝您抽空與我們分享您的回饋，顧客的經驗對我們來說意義重大，很高興能符合您的期望，期待很快再次見到您！」
貼文曝光後，迅速在網路上瘋傳，按讚數突破上萬，瀏覽次數更超過25萬次，網友紛紛笑稱，「這根本是台灣在地摩斯電碼」、「三層加密語言，外國人完全無法破解」、「我剛測試GPT和Gemini都解不出來」、「Google 地圖英雄就是你」。
更有趣的是，演算法還成功釣出原評論者本人，他親自回應：「舉手之勞，不足掛齒！」
不過，也有網友指出，過去不少人吃到地雷餐廳後，因擔心留下負評遭店家糾纏，選擇默默不說，導致後續消費者不斷踩雷。對此，Google 於 11 月底推出「暱稱評論」新功能，讓使用者即使不以真實姓名，也能匿名留下評價。
Google 表示，無論是替好店家給五星，或對地雷店家留下負評，現在都可透過自訂暱稱與大頭貼發表評論；但匿名並不代表完全無法追蹤，暱稱仍與 Google 帳號綁定，平台後台仍能辨識使用者來源，以防止惡意濫用。
暱稱評論設定方式
1. 開啟 Google Maps，點選左上角「≡」選單，選擇「你的貢獻」
2. 進入「編輯個人資料」，勾選「使用自訂的顯示名稱和相片發布內容」，即可設定新的暱稱
