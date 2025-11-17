連AIT都感興趣！蕭旭岑爆：多國使節關注鄭麗文兩岸對話主張

國民黨副主席蕭旭岑今（17）日表示，美國、日本、德國與新加坡等國駐台外交官員在拜訪黨主席鄭麗文時，對於鄭麗文所提兩岸可進行對話溝通的立場展現高度興趣，這些外交官員認為此舉有助於維持台海和平與區域穩定。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑在政論節目「中午來開匯」中透露，他在被徵詢擔任副主席時人在大陸，之後前往天津時，大陸方面即以「候任副主席」規格接待。另一名副主席張榮恭也與國台辦主任宋濤會面，顯示大陸方面對國民黨新團隊高度重視，也相當看重兩岸關係發展。

針對張榮恭在對岸的表態，蕭旭岑指出，張榮恭重申了原汁原味的九二共識，而鄭麗文的路線也是依據中華民國憲法、中國國民黨政綱，原汁原味的九二共識就包含在內。

鄭麗文日前和AIT處長谷立言會面。（圖／鄭麗文臉書）

面對黨內有聲音擔憂鄭麗文路線急遽往統派靠攏，蕭旭岑強調，多項民調顯示大部分民眾支持兩岸應該繼續溝通、維持溝通管道，連美國在台協會AIT都轉達相同看法。他表示，目前只有國民黨有能力做到兩岸溝通，國民黨站在主流民意一方，要競選的黨內同志也應該朝這方向思考。

蕭旭岑強調只有國民黨有能力做到兩岸溝通。（資料照／中天新聞網）

蕭旭岑進一步說明，美國、日本、德國、新加坡等國駐台外交官對鄭麗文提出兩岸可以對話溝通都感到興趣，也認為有助維持台海和平、維持區域和平，可以讓這些國家感到安心。他認為，國民黨新團隊展現出能做兩岸和解對話交流的決心與魄力，將有助於安定並穩定主流民意的心，真正的主流民意是希望兩岸和平不要打仗。

