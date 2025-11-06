連T1都救不了《英雄聯盟》世界賽收視率？觀眾數對比去年最高「剩一半」

在 11 月 9 日全球粉絲就要迎來 2025 年《英雄聯盟》世界賽的總冠軍戰，將由 T1 挑戰史無前例三連霸，KT 則是有可能迎來隊史首冠，雖然今年有流量王 T1 一路從入圍賽打到決賽，更與 AL 打出精采的五盤大戰，但其實整體觀眾數相比去年竟然跌了不少，若以去年最高的冠軍戰 685 萬人對比，今年目前最高可以說直接砍半，只剩 359 萬。

T1 vs TES 是今年目前收視最高的一場對決（圖源：LoL Esports）

根據 Esports Charts 的數據，今年流量最高的比賽依舊是由 T1 所創下，為對上 TES 的 359 萬人，第二、三名則分別是 T1 激戰 AL 的 327 萬以及 KT 爆冷打贏 GEN 的 312 萬，不過這個數字相比 2024 年世界賽可以說是跌相當多，去年 T1 對上 BLG 的總決賽創造驚人的 685 萬人收看，即便扣掉總決賽的加成，第二名也有 493 萬，比今年最高的觀眾數就多了 134 萬人，也引起網友熱議。

2024 年數據（圖源：Esports Charts）

2025 年數據可見下降不少（圖源：Esports Charts）

Esports Charts 就問網友意見今年 T1 打 KT 是否能打破 685 萬的紀錄，但多數人都持否定答案認為不可能，有些人則是猜會落在 500～550 左右而已，除非有戲劇性轉折又打到第五盤，才有機會締造新紀錄。

今年《英雄聯盟》世界賽在中國舉辦，開賽時間為下午三點讓不少人認為對收視有一定影響，因為這時間多數亞洲觀眾都還沒下班，而對於美國與歐洲又分別是半夜時間跟一大早，所以比較低也是正常的。

2025《英雄聯盟》世界賽決賽預計 11 月 9 日下午三點開打，屆時還會有開幕典禮表演主題曲等。