逮伊斯蘭國115人！土耳其：瓦解耶誕節與新年恐攻陰謀

土耳其的天主教徒12月24日在伊斯坦堡參加耶誕夜禮拜。路透社



土耳其政府25日表示，逮捕115名疑為恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的成員，成功瓦解IS計畫於耶誕節與新年活動期間發動的攻擊陰謀。

英國廣播公司（BBC）報導，伊斯坦堡首席檢察官表示，執法部門針對全市124處地點發動大規模突襲，查獲槍枝、彈藥及「組織文件」等。

官員指出，IS的支持者一直積極計畫本週在土耳其各地發動攻擊，目標特別針對非穆斯林族群。

根據官方聲明，警方目前已拘留115名嫌疑人，並持續追蹤另外22人的下落。

檢察官辦公室指出，這些嫌疑人與土耳其境外的IS特工保有聯繫。

在官方消息發布的兩天前，土耳其情報探員在阿富汗與巴基斯坦邊境突襲IS。一名據稱在該地區IS分支組織擔任高層職務的土耳其公民遭到拘留，並被指控謀畫針對平民的攻擊。

土耳其安全部門定期針對疑似與IS有關聯的人士採取行動。土耳其與敘利亞接壤的邊境長達 900公里，IS目前仍於敘利亞部分地區持續運作。

與土耳其政府關係密切的敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）已誓言，將與美國及歐洲合作，根除IS殘餘勢力。

美軍與敘利亞軍方的車隊13日在敘利亞遇襲，兩名美軍士兵與一名翻譯共三人喪生，疑與IS有關的嫌犯當場遭擊斃。

為回應美國人遇害事件，美國19日對IS在敘利亞各地的據點發動空襲。

