逮全臺最大埋包運毒集團 山區挖毒品僅大麻逾30公斤

cnews204260209a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市刑事警察大隊偵五隊，日前接獲保安大隊員執行路檢勤務，查獲毒品案件，隨即組成專案小組向上溯源偵辦。台北刑大表示，分析相關資料，再結合網路情資、幣流分析，發現犯罪集團於網路公開販售大麻及各式新興毒品，還將毒品分裝後，以「藏寶」埋包方式，藏匿於全臺山區及偏僻公園，初步調查販毒集團，已運作期間長達2年，危害足跡遍及全臺。

台北市刑大表示，為徹底瓦解販毒集團，動員了戰情中心「鷹眼小組」，調閱了上百支監視器畫面，配合「無人機隊」進行現地勘查，精準鎖定集團藏匿據點。專案小組於偵查期間，發動12波同步搜索，執行勤務跨臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化及高雄等地，成功緝獲呂姓集團首腦、黑幫洪姓、錢姓成員、越南籍犯嫌5人及其他共犯，共計16人到案。成功瓦解販毒集團，重挫黑幫與外籍犯罪勢力的毒品流通管道。

cnews204260209a06

警方表示，共查扣古柯鹼200克、大麻（花、膏）逾30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品，超過5000包等各級毒品，並破獲毒品分裝工廠，總計市值逾新台幣1億餘元。顯示販毒集團毒品流通規模龐大，對社會治安危害甚鉅。

台北市刑大表示，全案經臺北地檢署偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例等，起訴集團呂姓首腦，法院已裁定延長羈押。未來將持續深化科技偵查量能，以系統性追查販毒網絡來源與去向，並斷絕黑幫勾結外籍人士的販毒勢力，全力守護國人身心健康與社會安全。

cnews204260209a07

照片來源：台北市警方提供

