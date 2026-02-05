逮國際運毒通緝犯 刑事局查獲大量毒品

警方於林嫌租屋處查扣手機、平板及現金20萬等證物。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

刑事警察局針對近期多起空運郵包夾藏毒品案件進行整合分析後，鎖定新北市林姓男子為臺灣端重要運毒樞紐，林嫌因涉案遭新北地方檢察署發布通緝，三年來四處流竄，頻繁更換出租套房與旅館藏身，持續從事跨境運毒犯行，嚴重危害社會治安。

警方為查緝林嫌（53歲）遂成立專案小組，長期蒐證並嚴密監控嫌犯行蹤。調查發現，林嫌行事謹慎、反偵查意識極高，出入多搭乘大眾交通工具，並頻繁更換藏匿地點以躲避查緝；另以「借放個人物品」為由，向不知情友人借用房間藏置毒品，企圖掩人耳目，大幅增加查緝難度。

專案小組經長期跟監蒐證，終於掌握其生活作息與活動據點，見時機成熟於1月21日持高雄地方法院核發之搜索票，在新北市三重區某大樓出租套房內逮捕林嫌，並當場查扣作案手機2支、平板電腦1臺、新臺幣現金20萬元等證物。

警方另於其存放物品之倉庫內，起獲第一級毒品海洛因6袋毛重1.8公斤、第二級毒品依托咪酯1袋毛重1公斤及電子磅秤等犯罪工具。全案警詢後移送高雄地檢署偵辦，經檢察官複訊後發監執行。