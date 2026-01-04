逮捕馬杜洛後再放狠話！川普宣稱已掌控「下一目標」放話：最好小心點

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊行動」，並逮捕、帶走委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛及其妻子，引發國際高度關注。美國總統唐納·川普隨後在佛州海湖俱樂部召開記者會，強調美方已掌控局勢，並警告哥倫比亞總統「最好小心點」。

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊行動」。（圖／川普臉書）

綜合外媒報導，川普表示，美國已為對委內瑞拉展開第二波行動做好準備，但是否立即付諸實施仍有彈性。他指出，依據新的國家安全戰略，美國在西半球的主導地位「將不再受到質疑」。對於外界質疑是否違背「美國優先」原則，川普回應，在完成安全、適當且審慎的政權交接之前，美國將暫時負責委內瑞拉相關治理事務，並直言該國擁有豐富能源資源，保護這些資源對美國同樣重要。

廣告 廣告

談及區域局勢，川普語氣明顯轉趨強烈，公開警告哥倫比亞總統古斯塔沃·裴卓「最好小心點」，指控對方涉及古柯鹼生產並流入美國，雙方近月來多次隔空交鋒。川普也暗示，古巴可能成為美國在拉丁美洲政策討論的一環；陪同出席的美國國務卿馬可·盧比歐則直言，若自己是住在哈瓦那的古巴政府官員，「至少會感到有點擔憂」，相關發言進一步升高區域政治緊張氣氛。



更多FTNN新聞網報導

川普閃電突襲委內瑞拉！馬杜洛「10多名特工」押抵紐約 下週將出庭

總統馬杜洛夫妻遭美軍活捉帶走！委內瑞拉官方、政要發聲 多國公開譴責

美媒曝川普下令空襲委內瑞拉！卡拉卡斯深夜傳爆炸 馬杜洛宣布全國緊急狀態

