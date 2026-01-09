逮捕馬杜洛效應？防斬首 中國地圖中南海憑空消失 國軍也提升應變演訓

過去在衛星地圖上仍清晰可見中南海位置與具體設施，如今中國三大地圖程式已無法再透過關鍵字搜尋到中南海。 圖：翻攝自 X @Raven__word

[Newtalk新聞] 美國近期對委內瑞拉總統馬杜洛採取行動並逮捕，引發國際社會高度關注，國內輿論亦出現相關討論，部分觀點聚焦該事件是否可能對區域安全情勢帶來示範效應。

近期有網友發現，中國三大地圖應用程式，高德、百度與騰訊地圖，已無法搜尋「中南海」關鍵字。相關截圖顯示，系統回傳錯誤訊息，並建議改以其他地點搜尋。此一變動在網路上引發討論，部分觀察認為，可能與近期國際政治與安全事件頻傳有關，但相關平台與官方單位並未對此作出說明。

中國的地圖網頁已經搜尋不到中南海。 圖 : 翻攝自 X / 李老師不是你老師

外界猜測，中共恐擔憂美國逮捕馬杜洛的行為將波及至中國領導人習近平，因此將中共最高領導層駐地所在的中南海從地圖程式上撤下。不過，此舉引起討論指出，由於美軍的行動並不依賴這些地圖程式即可完成定位，撤下地圖對實際安全影響難以改變。

在此背景下，國軍近期持續進行例行性戰備與應變演訓，包括針對突發狀況的整體應處機制。相關人士指出，相關演練屬既定規劃的一部分，目的在於確保指揮體系運作順暢，提升各單位在不同情境下的應變能力。

中國國家主席習近平也怕被「馬杜洛式斬首」。 圖：翻攝自新華社

其中，「萬鈞計畫」為政府在危機情境下的應變方案之一，平時即有相關演練安排，並非臨時性措施。部分部隊於特定區域執行警戒與巡查任務，亦屬日常勤務範圍。

中國大陸國台辦則重申其一貫立場，表示反對外部勢力介入兩岸事務，並強調將依自身法律與政策處理相關問題。相關說法在國內引發不同解讀，但政府部門未就此進一步回應。

整體而言，分析人士指出，當前國際與區域局勢變化快速，各方動向容易產生連鎖影響，國內社會對安全議題的關注升高屬正常現象。如何在維持防衛與穩定的同時降低誤判風險，仍是未來重要課題。

