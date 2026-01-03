逮捕馬杜洛行動加勒比海空域關閉 美航空公司取消逾百航班

在美軍針對委內瑞拉採取軍事行動，逮捕了委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，美國主要航空公司3日取消了數百個航班。

達美航空(Delta Air Lines)、精神航空(Spirit Airlines)和捷藍航空(JetBlue)3日上午開始取消航班，以遵守美國聯邦航空總署(FAA)關閉加勒比海空域的命令。

FAA在寫給航空人員的通知中指出，FAA對美國航空公司關閉了該空域，「因為持續中的軍事活動對飛航安全構成風險」。

廣告 廣告

根據通知，空域關閉並不適用於非美國航空公司與營運商。

FFA拒絕進一步置評。

美國運輸部長達菲(Sean Duffy)在X發文表示，空域限制措施將在「適當時機」解除。

受空域關閉影響的乘客如果將航班改為至當月稍晚，航空公司將免除改票費和票價差額。

捷藍航空在其公告中表示：「對於2026年1月3日（週六）至1月4日（週日）期間旅行的乘客，我們將免除改票/取消手續費和票價差額。」

美國總統川普表示，美國3日連夜發動襲擊，逮捕了長期執政的委內瑞拉總統馬杜洛，並誓言將把委國暫時置於美國的控制之下，包含在必要時部署美軍。

同時，加拿大航空(Air ‍Canada)表示，在加拿大交通部的指導下，其飛往加勒比海和南美洲的航班目前「正常」營運。加拿大航空表示：「我們將繼續密切關注局勢，如有任何變化，我們將隨時更新。」

根據FlightRadar24的航班記錄，在攻擊發生後，委內瑞拉領空的商業航班似乎已經停止。