逮陸客假觀光真打工 金門檢方聲請3主嫌簡易判決

（中央社記者吳玟嶸金門16日電）陸籍王男、陳男涉受雇於台籍張女，以探親、觀光等名義入境金門並仲介13名陸客非法打工。移民署已遣返非法工作者，檢方偵結後向金門地方法院聲請簡易判決處刑3名主嫌。

移民署南區事務大隊金門專勤隊今天發布新聞稿表示，移民署金門縣服務站近期受理小三通申請案時，察覺多名陸客入境金門次數及停留天數異常，隨即通報調查局福建省調查處、移民署金門縣專勤隊及國境隊。

專勤隊表示，相關機關先於7月30日金門縣1處建築工地，查獲8名陸籍人士非法從事攪拌水泥及粉刷牆面等泥作工作，經調查是王男以小三通探親名義入境探視胞姐，但實際上受雇於張女，非法居間介紹陸籍人士非法工作，王男當時並遭地檢署限制出境。

同年9月26日，相關機關再於另處工地查獲陳男仲介王男在內7名陸籍人士於他處非法工作。

專勤隊指出，張女、王男及陳男等3人以違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第15條，移送金門地檢署偵辦，偵結後已向金門地方法院聲請簡易判決處刑，相關非法工作陸籍人士則由金門縣專勤隊依法強制出境，並限制一定期間內不予許可入境。

金門縣專勤隊長黨昱泰說，依兩岸條例規定，大陸地區人民若持觀光或探親許可入境，不得在台從事任何形式工作，違者將面臨強制出境及管制一定期間不得入境，民眾如發現非法打工情事，可撥打1955檢舉專線。（編輯：黃名璽）1141216