逮馬杜洛後下一步 川普：美將管理委內瑞拉，無懼派地面部隊

川普。（路透社）

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和他的妻子，並將兩人送往紐約接受審判。川普稍早開記者會表示，美國將透過一個團隊來「管理」（run）委內瑞拉，國務卿盧比歐將著手處理細節。

川普在海湖莊園舉行的記者會上表示，在逮捕馬杜洛之後，美國不擔心在委內瑞拉部署美軍地面部隊。他說：「我們不害怕派遣地面部隊。」





