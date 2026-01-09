逮馬杜洛推手、川普的翻譯機！曾和川普競爭對罵的盧比歐怎爬上團隊核心
國際中心／蒲世芸報導
美聯社8日報導，川普政府的核心團隊中，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）是出了名的美式足球迷，不只大學時期打過球，他的兒子現在還是佛羅里達大學美洲短吻鱷隊（University of Florida Gators）的跑衛。
如今，他在白宮的角色也如同球場上的「四分衛」角色，正帶領美國總統川普的外交團隊，穿梭於當前最動盪的國際局勢之中，尤其是在委內瑞拉與整個拉丁美洲；他也像是川普的翻譯機一樣，總能把川普艱澀難懂、模糊言語，轉為實際可推行的方案。
從古巴移民之子成美政府團隊核心
在川普政府近日以大膽軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，以及揚言要拿下格陵蘭、震撼國際社會之際，盧比歐反而成為團隊中「相對冷靜的聲音」。無論是在公開談話，或是私下對國會議員的簡報中，盧比歐一方面淡化川普與其他高層官員較為激烈的發言，一方面又全力為川普具爭議性的外交構想辯護。
另外，他同時也是推動馬杜洛下台的關鍵人物之一，盧比歐長年主張委內瑞拉與古巴政權更替，這些議題對這位古巴移民之子、前佛州參議員而言，既是政治立場，也帶有強烈個人情感。
談到是否在格陵蘭動用軍事選項時，盧比歐表示：「我們一向偏好用不同方式解決問題，委內瑞拉也是如此。我們一再嘗試，希望能在不必出動人員、直接逮捕一名被起訴的毒梟情況下，達成結果。」
聯邦參議院外交委員會主席、共和黨參議員、也是盧比歐多年好友的里契（James Risch）就直言，正是盧比歐的影響力，促使政府採取行動。
白宮內部的「四分衛」
盧比歐的幕僚形容，他同時身兼國務卿與國安顧問的角色，就像一名「交通警察」，在白宮內部指揮一支規模不大、卻影響力極高的顧問群，將川普經常宏觀、甚至模糊的指示，轉化為可執行、可對外說明的政策方向。
一名不具名的高層幕僚指出，在委內瑞拉議題上，盧比歐協調的團隊包括白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、能源部長萊特（Chris Wright）與副總統范斯（JD Vance）；而在加薩與烏克蘭的和平斡旋上，則與范斯、特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）密切合作。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也公開稱讚盧比歐，在雙重職務下成功推動川普的外交目標，並表示：「他是個團隊型的人，西翼的人都很喜歡和他一起工作。」
為川普爭議挺身出面「降溫」
在美軍突襲行動將馬杜洛帶離卡拉卡斯後，川普一度宣稱美國將「接管」委內瑞拉，卻未清楚說明實際作法，引發外界聯想是否會重演伊拉克或阿富汗式佔領。對此，盧比歐趕緊出面降溫，強調美國不會介入日常治理，而是透過石油制裁與潛在軍事壓力，影響委內瑞拉未來走向。
他也試圖淡化白宮未排除武力奪取格陵蘭的說法，強調川普的原意並非入侵，而是「購買」。盧比歐7日也替川普緩頰並澄清：「從一開始，這就是總統的想法。」
在國會山莊，盧比歐同樣成為關鍵說明者。五角大廈負責簡報軍事行動細節，而盧比歐則負責回應議員的質疑與批評。
與盧比歐相識多年的佛州共和黨的聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）表示：「總統之所以這麼倚重他，是有原因的。因為盧比歐就是一個能解決問題的人。」
曾與川普競爭對立
知情人士透露，在川普第二任期初期，委內瑞拉並非優先議題，政府重心放在加薩、俄烏戰爭、伊朗核問題等危機上。但盧比歐在協助處理這些議題的同時，對其他議題相對務實，唯獨談到委內瑞拉時態度明確，並將馬杜洛視為「卡斯楚運動的餘孽」。
這樣的立場，與盧比歐的家族背景密不可分。他的父母1956年自古巴移民美國，躲過1959年卡斯楚共產革命。而他長年在邁阿密成長，也因此在古巴、委內瑞拉僑民圈中，因強烈反共立場獲得支持。早在2018年，盧比歐就曾對媒體表示：「美軍應該只在國安受到威脅時動用，而現在的委內瑞拉與馬杜洛政權，已對區域與美國構成威脅。」
儘管盧比歐曾在2016年共和黨初選中敗給川普，兩人從競爭對手互相叫囂對罵到轉為合作夥伴，一度令外界跌破眼鏡，但如今幾乎已看不到兩人在立場上的分歧。
