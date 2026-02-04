週三明顯回溫「北台灣」27°C 周末低溫剩10°C

氣象署預估，下波冷空氣有機會達寒流等級。（示意圖／東森新聞）





今天各地明顯回溫，北台灣甚至出現27度高溫！不過，好天氣只維持到周五，氣象署預估，下波冷空氣有機會達寒流等級，周末氣溫溜滑梯，北部和宜蘭1500公尺以上高山就有機會降雪。

羽絨外套終於不用穿出門，還有人穿短袖上街，周三回溫很有感，北北基中午左右都出現27度以上高溫，一掃前幾日的低溫陰雨，但好天氣真的很短。

預報員曾昭誠：「禮拜五的白天開始會有一波，鋒面逐漸接近，所以可能在北部還有宜蘭地區，開始會有一些比較，短暫雨發生的機會。」

鋒面南下為降溫拉開序幕，後頭的冷空氣可能達寒流等級，全台各地幾乎都會有感降溫。

預報員曾昭誠：「（周五）入夜過後紅色這條線，北部跟宜蘭會率先開始降溫，所以在禮拜五晚上，從禮拜六的一大早，北部跟宜蘭地區會開始感覺到，溫度已經是在明顯的下降了，那禮拜六禮拜天兩天，一整天都是越晚越冷的一個情況。」

北台灣周六整天都在15度以下，周日更冷剩13、14度，最冷的時候落在周日到周一清晨，中南部地區氣溫也陡降，預計將出現13度以下低溫，部分地區氣溫甚至會下探到10度以下。

預報員曾昭誠：「六日兩天的這個冷，相對來說是比較偏濕冷的一個環境，那禮拜一開始會慢慢的轉乾，所以禮拜一的雨量會減少，所以在禮拜一的這一天白天，太陽一出來加熱也是比較明顯一點的，所以在各地的溫度會開始慢慢的回升。」

周末兩天夠濕又夠冷，北部和宜蘭地區雪線下修，預計1500公尺以上高山就有機會降雪，中部和花蓮則是3000公尺以上高山，正逢寒假親子追雪族也可以準備出動了。

