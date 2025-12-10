週三無炸、夕陽路跑 企業打造健康職場獲最高殊榮

（中央社記者陳婕翎台北10日電）研究證實，投資員工健康可降低缺勤、提升生產力。台廠紛紛祭出妙計，日月光自研AI系統，替員工打造強健清單，台灣美光記憶體推週三無炸日、夕陽路跑，獲得健康職場最高殊榮。

台灣民眾長時間待在職場，職場已成影響健康的關鍵場域，衛生福利部國民健康署今天舉辦「114年全國績優健康職場與優良推動人員表揚大會」，共有311家職場與35位推動人員報名角逐，最終由60家績優健康職場與5家優良健康職場及6位卓越推動人員脫穎而出。

廣告 廣告

今年度最高榮譽「健康職場永續卓越獎」，由日月光半導體製造股份有限公司高雄廠、台灣美光記憶體股份有限公司台中二廠及台中榮民總醫院奪得。今天表揚大會上，安排獲獎日月光半導體製造股份有限公司高雄廠進行「健康職場與永續發展」經驗分享，並設置海報展覽區促進交流。

日月光半導體製造股份有限公司高雄廠以「全方位照護」為核心，整合數位科技與實體醫療資源，為2萬多名員工打造無後顧之憂的健康後盾。除了診所進駐廠區，更自行研發人工智慧（AI）智能健康管理系統，結合大數據分析，協助員工即時掌握健康狀況，提供個人化健康建議。

台灣美光記憶體台中二廠打破傳統健康管理模式，建置健康指數儀表板與善用數位溝通平台，將員工的健檢結果、運動參與率等數據進行視覺化分析。主管能即時掌握部門健康概況，以此推動「21天健康養成計畫」等精準策略，以及推動「週三無炸日」與「夕陽路跑」等活動。

台中榮民總醫院則是攜手產業開發「護理機器人」與「職業性肌肉骨骼傷害手機APP檢測系統」，估計有效降低3成護理工時與職業傷害風險，以科技守護員工安全。還有設置媲美五星級的健身中心與游泳池，並打造「幸福小棧」提供免費咖啡，讓員工在忙碌中享有片刻休憩。

衛福部次長莊人祥表示，國內外研究均顯示，投資員工健康是健康與經濟的「雙贏」，不僅能降低缺勤，還可提升生產力。員工是企業最重要的資產，也是國家競爭力的關鍵，衛福部將持續協助企業打造促進員工身心健康的職場環境，並強化相關健康促進策略。

國健署自民國96年起推動健康職場認證，今年轉型為職場健康促進自主評核制度。新制強調自主管理與成效導向，鼓勵企業依據自身產業特性與員工健康需求，擬定具體的健康策略。今年更祭出高達新台幣130萬元獎金作為實質鼓勵，激發產業界推動量能。（編輯：張雅淨）1141210