週三起有感轉冷！「低溫下探14度」3地雨最大 高山有望下雪

氣象署表示，週三（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼。（示意圖／CTWANT資料照）

今天（1日）華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後轉為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫約16到20度，白天高溫普遍在26至33度。氣象署表示，週三（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，低溫下探14度，若溫度、水氣條件配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

氣象署指出，明天（2日）環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星降雨機率；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫約25至30度，日夜溫差稍大。週三東北季風增強，天氣明顯轉涼，西半部及宜蘭低溫14～18度，花東及澎湖18～20度，金門13～14度，馬祖12～14度。

廣告 廣告

氣象署說明，週三北部、東半部地區及中部山區、恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區有較大雨勢發生的機率，若溫度、水氣條件配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。週四、週五（4日、5日）東北季風持續影響，但水氣稍減，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

另一方面，週六至下週一（6日至8日）各地氣溫逐漸回升，低溫15～20度；高溫部分，北部、東半部及澎湖22～25度，中南部26～28度，金門21～23度，馬祖18～19度。下週二至下週四（9日至11日），臺灣受偏東風影響，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

科技男昔婉拒台積電！見「同學年薪多2倍」好後悔 勸世：年輕把握機會

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡

穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭